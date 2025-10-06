Навършиха се две години от най-смъртоносната влакова катастрофа в историята на Гърция, която стана в нощта на 28 септември 2023 г. Сред загиналите бе и 22-годишният българин Денис Руци.

Неговият баща – Панос Руци, вече 22 дни е в гладна стачка пред парламента в Атина, с едно единствено искане - тялото на Денис да бъде ексхумирано и да се направят ДНК тестове и токсилогични тестове, за да се установи от какво е починал синът му.

Очаква се по-късно днес съдът в Лариса да отговори на неговото искане.

След катастрофата роднини и близки на жертвите - 57 души, повечето от които младежи, се обединиха в борбата си за прозрачност при разследването на инцидента.

Те успяха да назначат независими експертизи, от които става ясно, че не само ударът е причина за смъртта на по-голямата част от жертвите.

Според германски експерти е възможно експлозията, която е станала малко след удара на пътническия с товарен влак, да е причина за смъртта на поне 30 от жертвите.

Преди дни обвинението внесе в прокуратурата имената на 36 души, които ще бъдат съдени като виновници за тежкия инцидент.

Защо ексхумация?

Много от роднините на починалите получиха затворени ковчези с това, което е останало от близките им, а някои от тях сега искат ексхумация и тестове за установяване на ДНК и токсилогични тестове, които могат да дадат обяснение за причината на взрива.

Те искат да знаят и дали той е предизвикан от възпламеняване на разтворители или други вещества, които евентуално са превозвани незаконно в един от влаковете.

Останките на Денис Руци също са предадени на родителите му в затворен ковчег.

На 15 септември Панос Руци започна гладна стачка и остана пред парламента с настояването да получи разрешение съответните тестове да се извършат, като за целта трябва тялото на Денис да бъде ексхумирано.

До там се стигна, след като по думите на Панос, той и семейството му са изчерпали всички възможни законни начини да получат разрешение.

Историята на Денис

Денис е син на Панос Руци, емигрант от Албания, и българката Мирела Руци. Преди повече от 24 години Панос завежда семейството си в Гърция, за да осигури по-добро бъдеще за децата си.

Семейството дълги години живее в Атина, но се премества в Солун. Денис се качва на влака след посещение на приятелката си в гръцката столица.

В нощта на инцидента младежът има билет за пети вагон, в който повечето от пътниците са невредими, но минути преди сблъсъка отива до вагон ресторанта.

В навечерието на честването на две години от влаковата катастрофа се състоя многолюден протест пред парламента и в над 150 града в Гърция и по света.

Аулата на училището, където е учил Денис, пък беше кръстена на негово име.

Панос Руци заяви, че няма да отстъпи, ако молбата му да разбере причината за смъртта на сина му не бъде приета. До него през цялото време е съпругата му Мирела, а хора се стичат всеки ден от цяла Гърция, за да подкрепят родителите в тяхната борба.

Въпреки че Панос вече получи предупреждения за здравето си от лекари, които настояват той да постъпи в болница след преглед, той напусна болничното заведение, за да се върне пред парламента на площад „Синтагма“ и да продължи гладната стачка.

