Древен Египет оживя: Фойерверки и шоу с дронове за големия музей в Гиза (ВИДЕО И СНИМКИ)

Египет отбеляза с грандиозна церемония откриването на най-големия археологически музей в света снощи.

Древен Египет отново оживя. С изпълнения на местни поп звезди, танцьори и международен оркестър. Дронове озариха небето и оформиха различни фигури от историческата епоха. Властите нарекоха музея "подарък за света".

„Докато празнуваме заедно откриването на Големия египетски музей, ние пишем нова глава в историята на настоящето и бъдещето на тази древна нация, защото това е най-големият музей в света, посветен на една-единствена цивилизация“, каза Абдел Фатах ас Сиси.

На церемонията присъстваха държавни глави, монарси и правителствени ръководители. Сред тях бяха президентът и първата дама на България. Гостите получиха и специална обиколка на музея.

Кулминация бяха фойерверките, които изпълниха нощното небе над Кайро.

Големият египетски музей, разположен на площ от над 480 000 кв. метра, е проектиран от международен екип архитекти и инженери. Строителството продължи почти две десетилетия и струва над 1,2 милиарда долара, като финансирането бе осигурено чрез партньорство между Египет и Япония.

Посетителите ще могат да видят не само изключителни експонати, но и високотехнологични инсталации — интерактивни зали, 3D визуализации на археологически открития и виртуални турове из древните градове на Нил.

Големият египетски музей ще отвори врати за посетители в началото на 2026 г., като се очаква да привлича над пет милиона туристи годишно. Египетските власти го определят като новото лице на страната пред света — място, където миналото среща бъдещето и където Египет отново напомня за ролята си в историята на човечеството.