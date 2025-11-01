dalivali.bg
Исторически ден за Египет: Откриват най-големия археологически музей в света (ВИДЕО)

Проектът за 1 милиард долара е посветен изцяло на египетската цивилизация

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:30 ч. 01.11.2025 г.

Исторически ден за Египет. Държавни глави, монарси и правителствени ръководители от цял свят са в Кайро за откриването най-големия археологически музей в света.

Проектът за 1 милиард долара е посветен изцяло на египетската цивилизация.

Снимка: Ройтерс

В музея има около 100 000 артефакта, които обхващат 7-хилядолетия история – от праисторическите времена до гръцката и римската епоха.

Големият египетски музей ще представи над 50 000 артефакта

На входа посетителите ще бъдат посрещани от 11-метрова статуя на Рамзес Втори.

Очаква се основната атракция да бъде саркофагът на момчето фараон Тутанкамон.

Снимка: Ройтерс

Музеят се намира в непосредствена близост до едно от седемте чудеса на Древния свят – пирамидите в Гиза.

Според властите музеят ще привлича над 8 милиона туристи годишно.

