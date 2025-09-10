Американският президент Доналд Тръмп реагира с кратък, но многозначителен коментар на инцидента с руските дронове, навлезли във въздушното пространство на Полша – която е държава-членка на НАТО.

„Какво е това – Русия нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Хайде!“, написа Тръмп в пост в социалната си платформа Truth Social.

Коментарът му идва часове след като НАТО изстреля изтребители, за да прехване и свали над десетина дрона, навлезли на полска територия.

Това е първият подобен случай от началото на войната в Украйна, при който Алиансът е принуден да действа пряко.

По данни на Белия дом Тръмп ще разговаря с президента на Полша по-късно днес.

Миналата седмица двамата вече се срещнаха във Вашингтон, където Тръмп заяви, че е готов дори да увеличи американското военно присъствие в Полша.

