Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че ако венецуелски самолети прелетят над американски военноморски кораби, ще бъдат свалени.

Предупреждението идва, след като венецуелски военен самолет се е приближил до американски кораб край Южна Америка за втори път за два дни, съобщиха Би Би Си, като се позова на информация от американски служители пред партньора им CBS News.

„Венецуела винаги е била готова да преговаря, да води диалог, но ние изискваме уважение“, обяви венецуелският президент Николас Мадуро.

На въпрос на репортери в Овалния кабинет в петък какво би се случило, ако венецуелски самолети отново прелетят над американски кораби, Тръмп заяви, че Венецуела ще има „проблеми“.

Тръмп се обърнал и към генерал, застанал до него, че може да направи каквото си поиска, ако ситуацията ескалира.

След завръщането си на президентския поста през януари, Доналд Тръмп засили усилията си за борба с трафика на наркотици в Латинска Америка.

Мадуро обвини САЩ, че се стремят към „смяна на режима чрез военна заплаха“.

Американската армия предприе стъпки за укрепване на силите си в южната част на Карибите, включително чрез разполагане на допълнителни военноморски кораби и хиляди морски пехотинци и моряци, за да се спре потокът от наркотици. Белият дом заяви в петък, че изпраща 10 изтребителя F-35 в Пуерто Рико.

На въпрос за натрупването на военни активи в Карибите, Тръмп каза: „Силни сме по отношение на наркотиците. Не искаме наркотиците да убиват нашите хора.“

Тръмп е дългогодишен критик на Мадуро, обвинява го че е „един от най-големите наркотрафиканти в света“.

