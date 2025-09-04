Администрацията на Тръмп с ново решение: 250 000 мигранти от Венецуела - с риск от депортиране

Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви прекратяването на Временния защитен статут за граждани на Венецуела, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Това решение излага около 250 000 мигранти на риск от депортиране, тъй като защитата изтича на 10 септември.

Министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум потвърди, че Министерството на вътрешната сигурност няма да удължи привилегията, първоначално предоставена от бившия президент на Съединените щати Джо Байдън през 2021 г.

Временният защитен статут предпазва мигрантите от депортиране и им предоставя разрешителни за работа.

В изявление министерството твърди, че ролята на Венецуела в увеличаването на миграционния поток в региона подкопава смисъла на програмата, предаде БТА.

„Поддържането или разширяването на Временния защитен статут за венецуелски граждани директно подкопава усилията на администрацията на Тръмп да осигури безопасността на южната ни граница и да управлява миграцията ефективно“, каза Матю Трагесър, говорител на Службата за гражданство и миграция на САЩ.

Ноем заяви, че Венецуела вече не отговаря на законовите изисквания за Временен защитен статут, като удължаването на защитата противоречи на националните интереси.

Съобщението идва само дни след като Апелативният съд на Девети окръг потвърди решението на федерален съдия, че прекратяването на статута за близо 600 000 венецуелци е незаконно.

Това решение обхваща както 250 000 венецуелци, получили закрила през 2021 г., така и други 350 000, включени в удължаването през 2023 г.

Делото, заведено от Националния алианс за временен защитен статут и седем венецуелски мигранти, е разглеждано от окръжния съдия Едуард Чен в Северна Калифорния.

Ищците са представлявани от Американския съюз за граждански свободи, който твърди, че прекратяването би причинило непоправими вреди, включително загуба на работа, разделяне на семейства, задържане и депортиране.

Тричленният състав на Девети окръг единодушно подкрепи по-ранната забрана на Чен, признавайки сериозните трудности, пред които са изправени засегнатите венецуелци.

Очаква се съдия Чен да издаде ново решение през следващите дни, което би могло временно да замрази решението на администрацията на Тръмп.

Ако бъде потвърдена, заповедта на Министерството на вътрешната сигурност ще лиши и двете групи венецуелци от правна защита, ескалирайки несигурността в една от най-големите общности в САЩ.