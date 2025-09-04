dalivali.bg
София
сега Облачно 18°
09 Облачно 20°
10 Облачно 23°
11 Облачно 26°
12 Облачно 28°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

"Гаранции за опасност" за Европа: Русия осъди исканите от Украйна гаранции за сигурност

"Гаранции за опасност" за Европа: Русия осъди исканите от Украйна гаранции за сигурност
Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието

Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието

Нов удар с АТВ: Мъж загина, блъснал се в гараж в Пловдив

"Възраждането на китайската нация върви неудържимо": Какъв сигнал даде Пекин на света? (ВИДЕО)

Последен дълъг уикенд на лятото: Накъде ще пътуват българите?

Изкачването на над 200-метров кран: Как децата са успели да се покатерят толкова високо? (ВИДЕО)

Ще остане ли в ареста учителят, обвинен за сексуално посегателство над момиче?

Ден на национален траур в Португалия след катастрофата на функуляр с 15 загинали (СНИМКИ и ВИДЕО)

Зеленски ще се срещне с европейски лидери в Париж днес, ще оказват натиск върху Путин

След смъртта на жената, ударена от АТВ: Преквалифицират обвинението срещу 18-годишния водач
Светът

Тръмп поиска от Върховния съд да се запазят митата

От завръщането си в Белия дом, Тръмп прилага Закона за международните извънредни икономически правомощия, за да въведе „реципрочни“ мита върху почти всички търговски партньори на САЩ

Снимка: Reuters
Публикувано в  08:34 ч. 04.09.2025 г.

Администрацията на президента Доналд Тръмп се обърна към Върховния съд на САЩ с искане за ускорено решение, което да запази митата. Според Белия дом решението на по-долна инстанция вече е нанесло щети върху търговските преговори, предаде АФП.

Главният прокурор Джон Заур настоя в подаденото искане съдът да „ускори разрешаването на този случай в максимално възможна степен, предвид огромното значение на бързото потвърждаване на пълната законова сила на митата, наложени от президента“.

Петицията идва след решение на Апелативния съд за Федералния окръг (7 срещу 4 гласа), според което Тръмп е надхвърлил правомощията си, използвайки извънредни икономически правомощия, за да въведе широки мита.

Апелативният съд в САЩ обяви митата на Тръмп за незаконни - Какво следва?

Съдиите обаче разрешиха таксите да останат в сила до средата на октомври, за да дадат време на Тръмп да отнесе делото до Върховния съд.

От завръщането си в Белия дом, Тръмп прилага Закона за международните извънредни икономически правомощия, за да въведе „реципрочни“ мита върху почти всички търговски партньори на САЩ – с базова ставка от 10% и по-високи тарифи за десетки икономики, включително Европейския съюз и Япония.

Американският президент използва подобни правомощия и за въвеждане на отделни мита срещу Мексико, Канада и Китай, аргументирайки се с притока на смъртоносни наркотици към САЩ.

Апелативният съд обаче постанови, че той е превишил правомощията си с това тълкуване на закона за извънредни икономически мерки.

Апелативният съд в САЩ постанови, че повечето мита на Доналд Тръмп са незаконни

Решението постави под въпрос и сключените от Тръмп споразумения с ключови търговски партньори като ЕС и отвори темата какво ще стане с милиардите долари, събрани от мита досега — ако Върховният съд, в който преобладават консерваторите, не застане на негова страна.

В декларация, приложена към петицията, финансовият министър Скот Бесент предупреди, че решението на Апелативния съд е лишило администрацията от „значителен преговорен лост“.

Главният прокурор поиска устни пледоарии да се проведат до началото на ноември.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)

Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)
4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)

4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски

Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

„Това е вид геноцид“: Арсен, манган и бактерии са открити във водата на Брезник

Тази сутрин
Снимка: Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Снимка: "Възраждането на китайската нация върви неудържимо": Какъв сигнал даде Пекин на света? (ВИДЕО)
"Възраждането на китайската нация върви неудържимо": Какъв сигнал даде Пекин на света? (ВИДЕО)
Снимка: Изкачването на над 200-метров кран: Как децата са успели да се покатерят толкова високо? (ВИДЕО)
Изкачването на над 200-метров кран: Как децата са успели да се покатерят толкова високо? (ВИДЕО)
Лице в лице
Снимка: Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Снимка: Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Снимка: Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Иван Таков: Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест