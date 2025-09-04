Тръмп поиска от Върховния съд да се запазят митата

Администрацията на президента Доналд Тръмп се обърна към Върховния съд на САЩ с искане за ускорено решение, което да запази митата. Според Белия дом решението на по-долна инстанция вече е нанесло щети върху търговските преговори, предаде АФП.

Главният прокурор Джон Заур настоя в подаденото искане съдът да „ускори разрешаването на този случай в максимално възможна степен, предвид огромното значение на бързото потвърждаване на пълната законова сила на митата, наложени от президента“.

Петицията идва след решение на Апелативния съд за Федералния окръг (7 срещу 4 гласа), според което Тръмп е надхвърлил правомощията си, използвайки извънредни икономически правомощия, за да въведе широки мита.

Съдиите обаче разрешиха таксите да останат в сила до средата на октомври, за да дадат време на Тръмп да отнесе делото до Върховния съд.

От завръщането си в Белия дом, Тръмп прилага Закона за международните извънредни икономически правомощия, за да въведе „реципрочни“ мита върху почти всички търговски партньори на САЩ – с базова ставка от 10% и по-високи тарифи за десетки икономики, включително Европейския съюз и Япония.

Американският президент използва подобни правомощия и за въвеждане на отделни мита срещу Мексико, Канада и Китай, аргументирайки се с притока на смъртоносни наркотици към САЩ.

Апелативният съд обаче постанови, че той е превишил правомощията си с това тълкуване на закона за извънредни икономически мерки.

Решението постави под въпрос и сключените от Тръмп споразумения с ключови търговски партньори като ЕС и отвори темата какво ще стане с милиардите долари, събрани от мита досега — ако Върховният съд, в който преобладават консерваторите, не застане на негова страна.

В декларация, приложена към петицията, финансовият министър Скот Бесент предупреди, че решението на Апелативния съд е лишило администрацията от „значителен преговорен лост“.

Главният прокурор поиска устни пледоарии да се проведат до началото на ноември.