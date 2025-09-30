Русия внедрява изкуствения интелект в оръжията и армията си. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че страната активно ще прилага технологията в широк спектър от области. Стъпка, която бележи нов етап в модернизацията на руските въоръжени сили.

По време на форума „Ден на изкуствения интелект“ в иновационния център „Сколково“, Медведев подчерта, че „възможностите за приложение на изкуствен интелект у нас са много широки“. Те обхващат медицина, образование, енергетика, индустрия, метеорология, сигурност и военни технологии, посочва агенция ТАСС.

Той изтъква ролята на „Сколково“ като център за развитие на ИИ, където работят около 300 компании, специализирани изцяло в тази сфера. „Такова ниво на концентрация може да донесе много добри резултати“, каза Медведев.

Изказванията му идват на фона на амбицията на Русия да се превърне в световен лидер в областта на изкуствения интелект. Президентът Владимир Путин вече заяви, че страната трябва да бъде водеща не само в създаването, но и в прилагането на ИИ технологии във всички сфери на живота.

Военни приложения и сигурност

Според местни медии, руските въоръжени сили вече използват ИИ в системи за противовъздушна отбрана като „Панцир-С1“, С-300, С-400 и С-350 „Витяз“. Изкуствен интелект се интегрира и в безпилотни летателни апарати, включително дронове „ZALA Lancet“.

Новата държавна програма за въоръжаване за периода 2027–2036 г. ще постави особен акцент върху интеграцията на изкуствен интелект, обработка на големи масиви данни и системи за компютърно зрение във въоръженията и военната техника, заяви първият вицепремиер Денис Мантуров.

Медведев също предупреди, че изкуственият интелект трябва да остане под човешки контрол, изразявайки надежда, че той никога няма да възприеме човечеството като „тупик в развитието“. В руската военна доктрина се подчертава, че в дългосрочен план технологиите ще изместят човешкото участие във военните операции, но в краткосрочен аспект човекът трябва да остане „твърдо в цикъла“.

Тези изявления идват на фона на нарастващо напрежение между Русия и НАТО и са част от по-широките усилия на Москва за технологична независимост и военна модернизация.

