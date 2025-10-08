Бившият руски президент Дмитрий Медведев пристигна днес на посещение в Северна Корея, съобщава БТА, позовавайки се на руски информационни агенции.

В качеството си на председател на управляващата в Русия партия "Единна Русия", Медведев оглавява нейна делегация, за да присъства по покана на Централния комитет на Корейската трудова партия (КТП) на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП.

Годишнината се пада в петък. Управляващата в Северна Корея партия е оглавявана от държавния ръководител Ким Чен-ун.

В Пхенян са очаквани още чуждестранни гости, сред които китайският премиер Ли Цян и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам.

През последните години Русия и Северна Корея се сближиха, като севернокорейски войници участваха в освобождаването на частично окупираната от украински войници погранична Курска област.

