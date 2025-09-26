dalivali.bg
Девет водещи европейски банки стартират първия стейбълкойн в евро

Те ще се опитат да ограничат американското надмощие на пазара

Снимка: Copilot

Даниела Райчева

Публикувано в  20:52 ч. 26.09.2025 г.

Девет големи европейски банки обявиха създаването на консорциум, който ще положи началото на първия стабилкойн, деноминиран в евро. Това съобщават водещи технологични издания на Стария континент. Според тях дигиталната валута е напълно съобразена с регулациите на Европейския съюз. Целта – ограничаване на американското надмощие на пазара.

Стейбълкойнът е частна валута, вързана по стойност с официалните разплащателни средства. Макар да е законово регулиран, стейбълкойнът не е официална валута, а представлява финансов продукт.

Използва се за блокчейн плащания и трансгранични плащания, с потенциал за по-бързи и евтини трансакции. Гаранциите за неговата сигурност се поемат от компанията, която осигурява парите за неговото покритие.  

Източна Европа се превръща в световен крипто хъб, Румъния с водеща роля

Инициативата обединява водещи финансови институции като ING, UniCredit, CaixaBank, Danske Bank и Raiffeisen Bank International, които ще предложат европейска алтернатива на американските стейбълкойни, държащи близо 99% от глобалния пазар на стойност 293 милиарда долара. Към тях се присъединяват DekaBank, KBC, SEB и Banca Sella, като всички са поели ангажимент новият дигитален инструмент да стартира през втората половина на 2026 г.

Компанията, която ще управлява проекта, ще бъде регистрирана в Нидерландия и ще работи под надзора на Централната банка на Нидерландия като институция за издаване на електронни пари.

„Помагаме да се отговори на нуждата от надеждно и регулирано решение за плащания и разплащания в блокчейн, което ще създаде нов стандарт за дигитални активи и ще подкрепи растежа и финансовия суверенитет на Европа,“ заяви Фиона Мелроуз, директор „Стратегия“ в UniCredit.

Куриоз: Разкриха незаконна ферма за криптовалута в сградата на Община Горна Оряховица

Европейският стейбълкойн е съобразен с Регламента за криптоактиви на ЕС (MiCAR), влязъл в сила в края на 2024 г. Той ще осигурява почти мигновени плащания и разплащания с ниски разходи, 24/7 достъп, както и оптимизация на веригите за доставки и сетълмент на дигитални активи.

В момента пазарът е доминиран от три американски играча – Tether (USDT) с капитализация над 169 млрд. долара, Circle (USDC) и Ripple (XRP). За сравнение, стейбълкойните в евро ще възлизат на стойност от едва на 620 млн. евро, което е нищожна част от глобалния обем.

Съобщението идва на фона на разхлабени регулации в САЩ – президентът Доналд Тръмп наскоро прие закона GENIUS Act, който улеснява издаването на стейбълкойни, но се противопостави на въвеждането на дигитален долар. През септември Tether дори обяви нов американски стабилкойн USAT, за да укрепи позициите си на вътрешния пазар.

Без портфейл, интернет и дори банкова сметка: Готови ли сме за дигиталното евро?

Инициативата на европейските банки е в синхрон с усилията на ЕС да запази автономията си в сектора на разплащанията, докато Европейската централна банка продължава разработката на дигиталното евро, чието пускане е планирано за октомври 2025 г.

