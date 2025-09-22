Източна Европа е на прага да се превърне в глобална сила в бизнеса с криптовалути, а Румъния ще играе ключова роля в тази дигитална трансформация. Анализи показват, че регионът е реализирал транзакции за над 499 милиарда долара през последната година, което го нарежда на четвърто място сред най-големите крипто пазари в света, според данни на Chainalysis, цитирани от Bitget.

Анализатори пишат, че развитието на криптовалутите в Източна Европа не е случайно, давайки пример с хиперинфлацията и обезценяването на националните валути - процеси, които са създали дълбоко недоверие към традиционните банки и централизираните валути.

На този фон криптовалутите, особено стейбълкойните, се възприемат не само като инвестиционен актив, но и като реално средство за защита от инфлация.

По думите на експертите, войната в Украйна рязко ускорява тази тенденция, като подчертава жизненоважната роля на криптовалутите.

„Когато традиционните банкови системи бяха нарушени, дигиталните активи се превърнаха в основен инструмент за финансиране на хуманитарна помощ и опазване на личното богатство“, се посочва в доклада на Chainalysis.

Румъния – двигател на технологичната екосистема

Румъния заема централно място в тази дигитална революция. Според Global Legal Insights около 10% от населението на страната притежава криптовалути. Оценките показват, че между 1 и 2 милиона румънци имат крипто портфейли или акаунти в борсови платформи, което представлява между 5 и 10% от населението.

„Силните образователни системи в STEM областите (наука, технологии, инженерство, математика) са създали огромен резерв от таланти в Източна Европа. Очаква се до 2025 г. регионът да разполага с над 3,5 милиона специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии (ICT), изпреварвайки Латинска Америка и Индия“, пише в анализа.

Прилагането на европейския регламент MiCA бележи повратна точка за крипто индустрията в Източна Европа. Чрез установяване на ясен и единен правен режим MiCA намалява регулаторната несигурност и може да привлече институционални инвестиции от традиционни финансови играчи.

Румъния е сред първите държави, които приложи рамката на MiCA чрез Извънредна наредба № 10/2025, премахвайки изискването за местен лиценз и улеснявайки достъпа на бъдещи доставчици на крипто услуги до пазара. Компаниите, които търгуват с криптовалути, вече се наблюдават по-строго от Националната банка на Румъния или от Комисията за финансов надзор, в зависимост от естеството на предлаганите услуги.

Bitget прогнозира, че Източна Европа ще продължи да укрепва позицията си като глобален крипто хъб благодарение на уникална комбинация от фактори: нуждата от алтернативни финансови решения, породена от исторически опит, солидна технологична екосистема и благоприятно развиващи се регулации.

Скорошно проучване на Bitget Wallet показва, че 41% от анкетираните в Източна Европа искат да използват криптовалути за ежедневни разходи, а 31% са привлечени от възможността за глобални плащания без регионални ограничения.

Оперативният директор на Bitget Вугар Уси Заде подчертава, че „разработчиците в Източна Европа не се ограничават само до използването на крипто платформи, а създават инфраструктурата на бъдещето – от DeFi протоколи до Layer-2 решения“. Тази трансформация позиционира региона като ключов участник в развитието на индустрията, а не просто като потребител.

