Разкриха нерегламентирано работещи компютри в Община Горна Оряховица. Предполага се, че става дума за незаконна ферма за криптовалута.

Сигналът за откритие компютри в приземния етаж на общината е подаден във вторник, 9 септември, от кмета. Полиция е дошла на място е и открила нерегламентирани компютърни конфигурации, за които се предполага, че може да са част от ферма за биткойни.

Извършени са претърсвания и обиски. От администрацията на общината потвърдиха за bTV, че именно те са подали сигнала, но заради разследването няма да коментират темата.

Предполага се, че фермата е работила от 2017 г., но никой не знае кой стои зад нея, в чий виртуален портфейл е отивала изкопаната валута, както и как са се появили компютрите в приземния етаж на общинската администрация.

bTV потърси за коментар бившия кмет на община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев, при когото би трябвало да е започнала схемата.

„Пред разследващите аз им казах, че в тази стая никога не съм влизал. Даже не знам и сървърните помещения всъщност колко на брой са, какви са. По принцип, винаги контролът е от тези системни администратори. Те неслучайно ходят и на обучения по киберсигурност, но те могат да кажат повече за това дали има такива неща, от кога са, как, защо. Аз не мога да кажа, но факт е, че двамата администратори, които работиха по мое време – единият беше отстранен от служебното правителство, а другият все още е на работа. Сега вече какво се е случило през тези две години, трябва контролните органи да проверят и да излязат с точни решения“, обясни Добрев.

Очаква се Община Горна Оряховица да излязат с официална позиция.

