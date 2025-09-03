Малък самолет се разби в планините на северен Уайоминг, при което загина 13-годишно момиче, а трима нейни роднини бяха тежко ранени, пише CBS News.

Катастрофата е станала в понеделник следобед в района на връх Биг Маунтин, на около 2500 метра надморска височина, в планините Бигхорн.

Медицински хеликоптер, изпратен да прелети над района, пръв е забелязал останките на самолета. На близък паркинг край магистрала спасителите са създали команден пункт и оттам са координирали операцията.

На място е открито мъртвото 13-годишно момиче. Ранени са 11-годишно момче, 53-годишна жена и 54-годишен мъж.

Родителите на децата са в критично състояние. Момчето е с по-леки наранявания.

Медицински хеликоптери и линейки са транспортирали пострадалите до близки болници.

Според американското издание Idaho Statesman, семейството е от град Бойсе (Айдахо). Загиналото момиче е било Амелия Палмър, а родителите ѝ Ърл и Синди Палмър се борят за живота си. Малкият ѝ брат е с по-леки травми.

В интернет вече е стартирана кампания за дарения в тяхна подкрепа, която до сряда сутринта е събрала над 25 000 долара.

Според Националния съвет за безопасност на транспорта катастрофиралият самолет е модел Piper PA-28-180 – малък четириместен самолет, използван най-често за обучение и частни полети.

Причините за катастрофата все още се изясняват.

