Един човек е загинал, а трима бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха във въздуха, докато се опитваха да кацнат на летище в североизточната част на американския щат Колорадо, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед Прес.

Самолетите се сблъскали снощи, докато се опитвали да кацнат на летището във Форт Морган, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ.

И двата самолета, всеки с по двама души на борда, са се разбили, след което се възпламенили, каза шерифската служба в окръг Морган.

Двама души от единия самолет са с леки наранявания, един от двамата в другия самолет е откаран в болница, а другият е обявен за мъртъв на място, посочиха от службата.

Националният съвет за транспортна безопасност и Федералната авиационна администрация са започнали разследване на катастрофата.

Форт Морган е град с население от около 12 000 души, разположен на около 130 километра североизточно от Денвър.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK