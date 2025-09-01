Пътниците на полет VA50 на Virgin Australia от град Денпасар на остров Бали в Индонезия до австралийския град Бризбейн преживяват тричасово мъчение. По средата на полета се оказва, че всички тоалетни са повредени. Инцидентът е станал на 28 август.

Според австралийския вестник The Australian една от тоалетните се е повредила още при излитането от Бали.

Тъй като обаче нямало технически персонал, екипажът решил да излети, разчитайки на двете други тоалетни на борда.

След първите три часа от пътуването станало ясно обаче, че тази идея не е добра.

Двете тоалетни се повредили в движение, докато натискът върху пикочните мехури на пътниците се увеличавал. А те трябвало да останат на място още три часа.

Ръкописна бележка на една от тоалетните информирала пътниците, че тоалетната е „неработеща“.

В началото тези, които са имали „късмета“ да намерят свободна тоалетна чиния, не могли да пуснат водата. Чувство на безпокойство бавно се разпространило из целия самолет.

Според съобщенията екипажът раздал бутилки, в които пътниците да се облекчат.

За една възрастна дама тази алтернатива не била никак подходяща. В началото тя се опитвала да стиска, но в един момент това станало толкова непоносимо, че тя трябвало да се облекчи пред всички останали пътници.

А миризмата от тоалетните в пътническия салон била особено неприятна.

„По време на полет на Virgin Australia от Денпасар до Бризбейн в четвъртък вечерта възникна проблем, който повлия на функционалността на тоалетните. Искрено се извиняваме на нашите гости и благодарим на екипажа ни за справянето с тази трудна ситуация на борда“, коментират от авиокомпанията, цитирани от news.com.au.

Цената на билета ще бъде възстановена по банковите карти на пътниците.

