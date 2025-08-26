Полет на Air China от Лондон за Китай кацна в Русия тази сутрин поради „неизправност на двигателя“, пише Индипендънт.

Самолетът, пътуващ за Пекин, е превозвал над 250 души. Полетът е бил принуден да направи непланирано кацане в Сибир рано във вторник.

Според данни на FlightAware, Boeing 777 на Air China каца на летище Нижневартовск в руския регион Ханти-Манси, след като излетя от Лондон в 22:43 ч. снощи.

Машината е имала проблеми с двигателя над руското въздушно пространство пет часа и половина след началото на полета.

„По време на полет от Лондон до Пекин, екипажът на Boeing 777-300 на Air China реши да кацне на резервно летище в Русия“, казаха от Руската служба за гражданска авиация.

По първоначални данни причина е неизправност на един от двигателите, съобщи Ройтерс.

Air China ще изпрати резервен самолет до Нижневартовск и ще продължи пътуването до Пекин по-късно днес.

Полет от Лондон до Пекин обикновено отнема повече от 9 часа.

Не е известно колко британски граждани са на борда на самолета а на Air China.

