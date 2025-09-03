Учебен самолет "Чесна-172" е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция, предаде БТА.

Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил тази сутрин.

Спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са установили, че 30-годишният пилот е загинал.

Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.

Започнало е разследване за причините за катастрофата.

