Дания планира да забрани използването на социални мрежи за лица под 15-годишна възраст, обяви премиерката Метте Фредериксен, цитирана от БТА.

"Правителството ще предложи забрана на някои социални мрежи за деца и младежи под 15-годишна възраст", заяви тя в речта си при откриването на парламентарната сесия.

В законопроекта, който трябва да бъде представен на все още неуточнена дата, родителите ще имат възможност да разрешат на децата си да ги използват от 13-годишна възраст.

"Мобилните телефони и социалните мрежи отнемат детството на нашите деца", подчерта премиерката, като посочи, че 60 % от датските момчета на възраст от 11 до 19 години предпочитат да останат у дома, вместо да излизат с приятели в свободното си време всяка седмица.

Начините за контрол на тази забрана не са подробно описани.

На международно равнище Австралия стана една от първите страни, регулиращи използването на социалните мрежи, след като в края на миналата година парламентът ѝ прие закон, забраняващ социалните мрежи като "Тикток", "Екс", "Фейсбук" и "Инстаграм" за лица под 16-годишна възраст.

През юни Гърция предложи да се определи възраст за цифрово пълнолетие в целия ЕС, под която децата няма да могат да имат достъп до социалните мрежи без родителско съгласие, припомня АФП.

