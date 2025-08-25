dalivali.bg
България

Очаква се забраната за мобилни телефони в училище да влезе в сила през ноември

Това каза образователният министър Красимир Вълчев

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:49 ч. 25.08.2025 г.

„В Закона за предучилищно и училищно образование, който сме предложили за изменение в Народното събрание, се съдържат над 20 различни изменения. Очаква се те да влязат в сила по различно време. За езиковата миграция например ще трябва да разработим програми. Вероятно още през ноември ще влезе забраната за ползване на мобилни телефони от учениците в училище. Това ще стане след приемането на измененията в закона.“

МОН предлага пълна забрана на мобилните телефони в училище

Това коментира пред журналисти в Бургас министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който се включи в официалното откриване на обновената сграда на Колежа по туризъм към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и участва в последвалия дискусионен форум „Туризъм: образование - бизнес - местна власт“. 

Вълчев допълни още, че в изпита по математика след 7. и след 10. клас в Националното външно оценяване ще има малко задачи - 8 в 7. и 6 в 10. клас. Те ще включат познаване на основни базови понятия от природните науки.

„Това ще продължи да бъде изпит по математика, доколкото ще бъде изпит от изцяло математически задачи, но една част от тях ще изискват прилагане на знания от природните науки. Нищо повече от това, което има в учебните програми. Няма да се изисква да знаят формули и да заучават понятия, а само да решат практически задачи“, каза министърът. 

Ученик нападнал с удари учител заради взет мобилен телефон по време на час

Той допълни, че по-рано днес е имал среща с целия състав на Районно управление по образованието в Бургас, на която са присъствали и с представители от управленията в Ямбол и Сливен. На нея са били коментирани очакваните резултати и необходимите промени по отношение на образованието.

Министър Вълчев допълни, че ще настоява заплащането на служителите в регионалните управления да се увеличи, защото през последните години то е изостанало в сравнение с това на учителите.

„Регионалните управления са ни най-важните структури в системата, защото те виждат какво се случва на терен, а от друга страна трябва да провеждат политиките, които задаваме отгоре. В момента искам от тях да активизират максимум усилия по механизма за съвместна работа на институциите и да апелират към учителите и училищата да се отърсят от културата на заучаване и да се фокусират върху изграждане на уменията, да насърчават културата на иновативно преподаване, насочено към мотивация за учене и да има по-малко формализъм. Когато контролират, да се опитат да оценят доколко се работи с децата и колко усилия са положени, а не дали е попълнен документът“, заяви министърът.

По думите му Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се е надградил и е укрепил репутацията си по време на управлението на ректора проф. д-р Христо Бозов.

Без телефони в час: Още училища въвеждат забраната

„Искаме БДУ да се развива и да има повече студенти, въпреки че като цяло провеждаме политика за ограничаване на приема най-вече в стопанските, социалните и правните науки. Имаме положителни резултати в бургаския университет и се надявам новоизбраното ръководство да надгради онова, което правеше досега университетът. Там, където има и добро партньорство с местната власт, още по-добре се случват нещата. Община Бургас и общината, която в най-голяма степен подкрепя висшето образование на територията ѝ“, коментира Красимир Вълчев.

