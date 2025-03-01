Ученик нападнал с удари учител заради взет мобилен телефон по време на час

15-годишен младеж нападна учителя си с удари заради това, че му е отнел мобилния телефон. Ученикът дори хвърлил стол по преподавателя си по математика.
Инцидентът е станал по време на час в девети клас в училище в германския град Айзенах, провинция Тюрингия, съобщава местното издание Thüringer Allgemeine.
Учителят многократно помолил ученика да остави устройството си. В училището има строга забрана за мобилни телефони в клас.
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15-годишният младеж обаче постоянно пренебрегвал молбата на учителя. Преподавателят бил принуден да конфискува апарата.
Когато ученикът си помислил, че часът е свършил, той грабнал мобилния си телефон от бюрото на учителя. Урокът обаче все още не беше приключил и учителят взел мобилния телефон обратно.
В този момент 15-годишното момче избухнало и започнало да удря преподавателя си.
„Ученикът е хвърлил стол по него“, посочват от полицията.
След реакциите на тийнейджъра двама негови съученици излезли от класната стая и информирали училищната администрация.
Децата в класа съобщили, че лицето на преподавателя им е придобило син и червен цвят.
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