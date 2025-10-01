Тази сряда в „Търсим отговорите“ Мария Савкова пита как ще бъде въведена забраната за използване на телефони в училищата. Промените в закона вече се обсъждат от депутатите и предстои да бъдат гласувани през следващите седмици.

Депутатите от ресорната комисия по образование одобриха на първо четене предложението на Министерския съвет. Предстои текстът да бъде обсъден от депутатите в пленарната зала.

Записано е, че учениците трябва „да не използват мобилни устройства за комуникация в училище, освен за строго образователни цели, по здравословни причини или при форсмажорни обстоятелства.“

В сегашния закон също има забрана да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

Снимка: bTV

В момента са забранени по време на час, а предложението е да бъдат забранени на територията на училището, т.е. ще може да се ползват в края на деня или навън.

В много държави мобилните устройства по време на час са забранени, защото разсейват децата, пречат на учебния процес и развалят дисциплината. Не на последно място - има данни и за лошото въздействие на екраните върху децата.

Столичното 137 училище въвежда частична забрана за телефони през миналата година. За учениците до 7. клас тя важи през целия ден.

„Телефонът тук си остави и нещо ново научи.“ Това е написано на специални кутии, в които учениците оставят мобилните си устройства преди началото на учебния ден.

Снимка: bTV

В края на учебния ден получават смартфоните си обратно от учителите.

Гимназистите предават телефоните си само по време на учебния час и могат да ги ползват в междучасията.

Учителите вече забелязват първите резултати.

„Не знам дали са повишили успеха си, но са повишили социалните си умения, което за мен е основно и водещо“, каза Владимир Миков, учител по БЕЛ и директор на 137 СУ „Ангел Кънчев“.

И вярва, че моделът работи добре в този вариант - пълна забрана за телефони до 7. клас и по-свободен режим за гимназистите - учат се да използват устройството за учебни цели, част от тях ходят на работа, имат и повече социални контакти.

Снимка: iStock

„Те трябва да разберат, че когато си служител някъде, ти няма как да работиш с този телефон, защото вероятно ще бъдеш уволнен, и ако ти изградиш навици да се самоограничаваш използването на телефон, много лесно ще ти е в реалния живот да правиш същото“, каза Владимир Миков.

От Асоциация „Родители“ подкрепят въвеждането на правила, но държат да бъдат обяснени на децата. И повдигат въпроса за дигиталната им грамотност.

„Защото ние ги оставяме в една забрана и без умения. И това е много тревожно, защото онлайн светът няма да го приключим и той е безкрайно интересен“, обясни Яна Алексиева, Асоциация „Родители“.

На повече от 1000 км разстояние от България, в Чехия, от 2020 г. директорите имат право да забранят изцяло употребата на лични мобилни устройства. И това е масовата практиката.

Българското държавно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага се подчинява на българското законодателство, но също въвежда ограничения миналата година.

Учениците в българското училище прибират телефоните си с изключен звук в раниците. Имат право да ги ползват в междучасията и с учебни цели. Правилата са въведени след оплаквания от учители.

„Те изразяваха безпомощност да се справят с този проблем, защото срещат съпротива от страна на учениците, когато ги накарат да си приберат телефоните“, каза Мария Носикова, директор на БСУ „Д-р Петър Берон“.

Първите забрани за употреба на телефони в чешките училища са въведени още през 2016 г. - първоначално само за учебните часове. Директорите бързо осъзнават, че това не е достатъчно, защото през междучасията децата не общуват, а гледат екраните.

„Настъпва една мобилна тишина, няма ги онези пулсиращи училища, пулсиращи коридори. И оттук нататък вземат решение до 6. клас във всички училища забраняват и през междучасията употребата на телефоните. Защо? Защото са загрижени за тяхното психично здраве“, обясни Мария Носикова.

Мартин Марковски е служител на българското училище в Прага, но двете му деца учат в чешки училища. За малкото дете телефоните са забранени през целия ден, а голямото може да ги ползва в междучасията.

„Може и в раниците да ги носят, без звук. Въпреки всичко, ако някое се изкуши и го ползва, дори и по време на междучасието и бъде установено това от учител, то се пише забележка, която задължително стига до знанието на родителя. А когато е рецидив, може да се вземе телефонът и да се върне лично на родителя, когато дойде в училището“, каза Мартин Марковски.

А как ще изглеждат междучасията и часовете в българските училища, ще се разбере до няколко седмици.

До края на 2024 г. всички мобилни телефони може да бъдат забранени за ползване от учениците в българските училища. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на образованието Емилия Лазарова в ефира на bTV.

По думите ѝ, ако Народното събрание приеме подготвените промени през ноември, правилото ще влезе в сила още преди Нова година.

„Телефоните нямат място в учебния час, освен за образователни цели. Те разсейват, пречат на учебния процес, намаляват мотивацията и затрудняват комуникацията между децата“, обясни Лазарова.

В момента около 35% от българските училища вече прилагат пълна забрана – или учениците изобщо не носят телефоните си, или ги оставят сутрин и ги взимат едва в края на деня.

Вижте още във видеото.

