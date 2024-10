Сагата за Сверер е прозорец към амбициозния възход на крал Сверер, живял от 1152 до 1202 г. и управлявал Норвегия през втората половина на XII век. Текстът включва разкрития за ранната история на Норвегия, като описва периоди на политическа нестабилност и конфликти - с войни, причинени от спорове кой да наследи трона след крал Сигурд Мун, според проучването.

DNA from a body in a well at Sverresborg Castle confirms a passage in the Norse Sverris Saga, the 800yo story of King Sverre Sigurdsson. In AD 1197 a body was thrown into a well during a military raid, maybe to poison the water.



'Everything in the sagas is true' confirmed. pic.twitter.com/Xv3WwblnM3