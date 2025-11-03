Четирима души бяха леко ранени днес, когато влак дерайлира рано сутринта след съобщение за свлачище в отдалечените хълмове на северозападна Англия, съобщиха службите за спешна помощ и железопътния транспорт.

Десетки пътници бяха евакуирани от влака Avanti West Coast, тръгнал в 4:28 ч. от Глазгоу в Шотландия за гара Лондон Юстън, след като той дерайлира в Шап, Кумбрия.

„Инцидентът настъпи след предполагаемо свлачище в района, който е засегнат от значителни неблагоприятни метеорологични условия, а изключително обилните валежи продължават да влошават ситуацията“, се посочва в изявление на Network Rail, цитирано от АФП и БТА.

„Предният вагон е излязъл от релсите, но е останал в изправено положение“, посочи транспортната полиция, добавяйки, че 85 души са били евакуирани от влака.

Инцидентът блокира всички влакове, пътуващи на север от северозападния град Престън, съобщиха железопътните служби.

„Разследваме дерайлиране на влак близо до Шап в Кумбрия след сигнал от машиниста“, добави говорител на Network Rail.

Общо 87 души са били прегледани на мястото на инцидента, съобщиха от North West Ambulance Service, добавяйки, че „само четирима са с леки наранявания“ и никой от тях не се нуждае от болнично лечение.

Представител на Avanti потвърди, че инцидентът е станал в 6:10 сутринта местно време.

„Нашият приоритет е благосъстоянието на всички, които са били на борда, и тяхното безопасно извеждане от влака. Помагаме на спешните служби, които са на мястото на инцидента“, добави представителят.

Инцидентът се случи само два дни след масово намушкване във влак в източната част на Англия, при което 10 души бяха ранени, а един остана в болница в критично състояние.

Мъж бе обвинен в 10 случая на опит за убийство след кървавата атака във влака от северния Донкастър за Лондон, съобщи британската транспортна полиция.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK