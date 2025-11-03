32-годишен мъж е заподозрян за нападението с нож във влак на Острова (СНИМКИ)

32-годишен мъж е единственият заподозрян за нападението с нож във влак във Великобритания, съобщи местната полиция, цитирана от Би Би Си.

Другият арестуван – мъж на 35 г., е освободен, след като е установено, че няма нищо общо с престъплението.

Служител на железопътната компания остава в животозастрашаващо състояние след нападението.

Нападението беше извършено във влака от Донкастър до лондонския Кингс Крос.

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

11 души са хоспитализирани, след като са получили различни наранявания. В неделя вечерта Британската транспортна полиция (BTP) обяви, че петима ранени са изписани.

Полицията обяви, че служителят железопътната компания London North Eastern Railway (LNER), който е с опасност за живота, се е опитал да спре нападателя.

„След като видях записите от видеонаблюдението от влака, действията на служителя на железопътния транспорт бяха героични и несъмнено спасиха човешки животи“, заяви говорител на BTP.

Заподозреният, който е от Питърбъро, се е качил на влака на градската гара, съобщиха от полицията.

Полицията съобщи още, че на мястото на инцидента е открит нож от служители на реда.

Машинистът на влака Андрю Джонсън е реагирал много бързо и адекватно - свързал се е с контролната зала, за да пренасочи влака от бързата към бавната линия.

Смята се, че действията му са причината службите за спешна помощ да се качат на влака бързо и да окажат помощ на пострадалите.

