Касапница в британски влак: Хората панически са се криели в тоалетните (ВИДЕО)

Арестувани са двама, има ранени с опасност за живота

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:17 ч. 02.11.2025 г.

Девет души са с животострашаващи прободни рани след масовото кръвопролитие във влак във Великобритания снощи, съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.

Отделът за борба с тероризма започна разследване. Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие.

По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож. Той е бил зашеметен с електрошок (тийзър), докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия.

Една от жертвите на вчерашното нападение в Манчестър е била застреляна по погрешка от служител на реда

Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. бълг. вр.) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак, посочва Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията. Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява Пи Ей Мидия.

В болница са били настанени 10 души, като при един от тях няма опасност за живота.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.

"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията", заяви премиерът.

Ученик намушка свой учител в час

Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпквани" от други.

В. "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм". "Беше ужасна гледка", казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро. Композицията е била от Донкастър за Лондон.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е "дълбоко натъжена" да чуе за подобно кръвопролитие. "Призовавам хората на този ранен етап (от разследването - бел. ред.) да избягват коментари и прибързани заключения", заяви тя.

