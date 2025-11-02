Двама британски граждани са арестувани по подозрение в опит за убийство след масовото нападение с нож във влак във Великобритания. Десет души са в болница след атаката, двама са в критично състояние.

Задържането се е случило на място във вагона осем минути след обаждането на спешна помощ от полицията.

Задържаните са 32-годишен британски гражданин и 35-годишен британец от карибски произход.

Те са арестувани по подозрение в опит за убийство.

Снимка: Reuters

Влакът е пътувал от Донкастър за Лондон, но прави непланирана спирка на гара Хънтингдън, където полицията арестува двама заподозрени.

В разследването участва и антитерористичната полиция.

Гарата остава затворена.

