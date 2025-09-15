Британската полиция обяви днес, че е подготвена за "почти всякакви ситуации" във връзка с посещението на американския президент Доналд Тръмп тази седмица, съобщи Ройтерс.

Тръмп ще пристигне утре във Великобритания за своята безпрецедентна втора държавна визита. В сряда крал Чарлз Трети ще приеме американския президент в замъка Уиндзор, а в четвъртък посещението ще продължи в резиденцията на премиера Киър Стармър в Чекърс.

Очаква се голямо струпване на хора в района на замъка Уиндзор, включително протести на противници на Тръмп, които заявиха, че ще изразят своето недоволство.

Посещението ще се осъществи броени дни след убийството миналата седмица в САЩ на консервативния активист и близък съюзник на Тръмп Чарли Кърк. Покушението породи опасения от нова вълна на политическо насилие в Съединените щати, отбелязва Ройтерс.

Очаква се засилено полицейско присъствие по време на визитата на Тръмп във Великобритания. Въздушното пространство над Уиндзор и Чекърс временно ще бъде затворено, а специализирани екипи ще имат готовност да се намесят при евентуални протести.

