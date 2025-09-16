dalivali.bg
Задържаха у нас руския собственик на товарен кораб, свързан с взрива в Бейрут през 2020 година
Експлозията на 4 август 2020 г.на пристанището на ливанската столица отне живота на повече от 200 души и рани над 6000 други
Задържаха у нас руския собственик на товарен кораб, свързан с взрива в Бейрут през 2020 година

Експлозията на 4 август 2020 г.на пристанището на ливанската столица отне живота на повече от 200 души и рани над 6000 други

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:41 ч. 16.09.2025 г.

Руският собственик на товарния кораб, свързан с взрива на пристанището в Бейрут през 2020 година, е арестуван в България. За това предаде БНР.

Игор Гречушкин е бил задържан на 6 септември на летище „Васил Левски“ в София, където пристигнал от Кипър. В момента руският гражданин е в следствения арест.

Той е бил издирван по линия на Интерпол и при проверка на документите граничните власти на България са установили това.

Припомняме, че експлозията на 4 август 2020 година на пристанището на ливанската столица Бейрут отне живота на повече от 200 души и рани над 6000 други. Тя опустоши големи части от града и нанесе щети за милиарди евро.

Хиляди са ранените при мощния взрив в Бейрут, болниците са препълнени

Взривът е причинен от около 2750 тона амониев нитрат (равняващи се на 1155 тона тротилов еквивалент), които са били конфискувани от ливанското правителство от изоставения кораб MV Rhosus и са били съхранявани в пристанището без необходимите мерки за безопасност в продължение на шест години.

Ударната вълна е регистрирана като сеизмично събитие с магнитуд 3,3 по Рихтер, което е усетено в Турция, Сирия, Израел и Кипър. Тътенът е чут на разстояние до 160 км. През следващите часове над града се извиват оранжево-червени облаци от азотен диоксид – вторичен продукт, който се получава след разпадането на амониев нитрат.

