Арестуваха бившия главен юрист на израелската армия - генерал-майор Ифат Томър-Йерушалми, след като изтичането на видео, на което се вижда жестоко насилие над задържан палестинец. За това предадоха световните агенции.

Ифат Томър-Йерушалми подаде оставката си миналата седмица като военен адвокат на Израелските отбранителни сили (IDF), заявявайки, че поема пълна отговорност за изтичането на материала.

В неделя тя беше обявена за издирване, след като изчезна, а полицията я търси няколко часа по плажовете северно от Тел Авив. По-късно тя беше открита жива и в добро здраве в района на Херцлия, но беше задържана.

Според израелската полиция тя и бившият главен военен прокурор полковник Матан Соломош са арестувани по подозрение в „изтичане на поверителна информация и други сериозни престъпления“.

Скандалът с видеото

Случаят започва през август 2024 г., когато израелският телевизионен канал „Канал 12“ излъчва кадри от военната база „Сде Тайман“ в южен Израел.

На видеото се вижда как военнослужещи извеждат палестински задържан и го обграждат с щитове, за да скрият действията си, след което го бият и намушкват с остър предмет в ректума. Жертвата по-късно е приета в болница с тежки наранявания.

Петима военни бяха обвинени в тежко насилие и причиняване на сериозна телесна повреда, като всички отрекоха вината си. Те се появиха с черни маски пред Върховния съд в Йерусалим заедно с адвокатите си, които поискаха делото да бъде прекратено.

Адвокат Ади Кейдар от дясната организация Honenu заяви, че клиентите му са подложени на „порочен и предрешен съдебен процес“.

Политически сблъсък

След изтичането на видеото Министерството на отбраната започна разследване, а генерал Томър-Йерушалми беше отстранена временно. В петък министърът на отбраната Израел Кац обяви, че тя няма да може да се върне на поста си.

Малко след това тя подаде оставка, заявявайки в писмо, че е одобрила разпространението на материали до медиите, за да „противодейства на фалшива пропаганда срещу военната прокуратура“.

„Наш дълг е да разследваме, когато има разумни съмнения за насилие над задържан“, написа тя.

Кац я разкритикува остро, казвайки, че „всеки, който разпространява кръвни клевети срещу войниците на IDF, е недостоен да носи униформата“.

Премиерът Бенямин Нетаняху подкрепи думите му, като нарече случая „най-тежката пиар атака срещу Израел от създаването му насам“.

