Най-малко двама души бяха убити, а още четирима са ранени при израелски удар по южната част на град Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местната служба за гражданска защита.
Израелски самолети нанесоха удари в град Газа, след като премиерът Бенямин Нетаняху обвини палестинското ислямистко движение "Хамас", че е нарушило примирието в крайбрежния анклав.
Нетаняху нареди на израелските въоръжени сили да извършат "мощни атаки", информира БТА.
