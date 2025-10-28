Най-малко двама души бяха убити, а още четирима са ранени при израелски удар по южната част на град Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местната служба за гражданска защита.

Израелски самолети нанесоха удари в град Газа, след като премиерът Бенямин Нетаняху обвини палестинското ислямистко движение "Хамас", че е нарушило примирието в крайбрежния анклав.

Нетаняху нареди на израелските въоръжени сили да извършат "мощни атаки", информира БТА.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase