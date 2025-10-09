Френският апелативен съд осъди на 10 години затвор 44-годишния Хусаметин Доган – единственият от обвиняемите, който обжалваше първоначалната си присъда по шокиращото дело за масови сексуални посегателства над Жизел Пелико.

Решението беше произнесено днес, 9 октомври, от съд в южния френски град Ним.

Доган получава и задължително 5-годишно лечение, постанови председателят на състава съдия Кристиан Паста. Първоначално той бе осъден на 9 години, но съдът увеличи наказанието му с още една година.

Жизел Пелико, днес на 72 години, реши публично да разкрие самоличността си и да позволи делото да бъде разгледано пред отворени врати, за да привлече внимание към проблема със сексуалното насилие.

Тя стана символ на движението срещу „културата на срама“ към жертвите, заявявайки: „Дойде време извършителите – а не жертвите – да се срамуват.“

Бившият ѝ съпруг, Доминик Пелико, призна, че в продължение на почти десетилетие я е упоявал със силни успокоителни и е канил десетки непознати мъже да я изнасилват и малтретират, докато тя е била в безпомощно състояние. Случаят шокира Франция и света, след като стана ясно, че над 50 души са участвали в насилието.

Пред съда Доган твърдеше, че е бил „подведен“ от Доминик Пелико през 2019 г. и е мислел, че ще участва в „сексуална игра на двойка“. Но Жизел Пелико заяви категорично, че той я е изнасилил и трябва да понесе отговорност за действията си.

Прокурор Доминик Сие поиска 12 години затвор, като заяви пред съда:

„Докато отказвате да признаете вината си, вие не само отричате страданието на една жена – вие поддържате цялата порочна социална система, която насърчава културата на изнасилване. Нужно е развитие – за вас и за обществото – от култура на изнасилване към култура на съгласие.“

По време на процеса разследващите представиха видеозаписи, открити на твърдия диск на Доминик Пелико, които доказват, че Доган е прекарал в дома на семейството поне 3 часа и 24 минути. На кадрите се вижда как той изнасилва неподвижната Жизел Пелико.

Делото срещу 51-те мъже, обвинени в едно от най-ужасяващите престъпления срещу жена във Франция, остава повратен момент в борбата срещу сексуалното насилие и безнаказаността.

