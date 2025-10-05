На изборите в петък и събота в Чехия бяха произведени избори за долната камара на парламента, която е с 200 места.

При 100% преброени бюлетини резултатът от изборите сочи убедителна победа за движението „Действие на недоволните граждани“ (известно с абревиатурата си на чешки език АНО).

Политическата формация е окачествявана като дясна, популистка и антиимигрантска на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш.

АНО получава 34,5% от гласовете на избирателите, съобщи БТА.

Когато упражни в петък правото си на глас в източния чешки град Острава, 71-годишният Бабиш каза пред журналисти, че успех на изборите за него означава мнозинство в парламента и възможност АНО да състави еднопартийно правителство.

Резултатите от изборите сочат обаче, че АНО ще има 80 депутати, което няма да е достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента (за абсолютно мнозинство са необходими 101 депутата), и ще трябва да разчита на други партии.

Вчера Андрей Бабиш даде заявка да се бори за подкрепа за еднопартийно правителство.

Избирателната активност на изборите в Чехия беше доста висока – 68,9%. В парламента влизат шест политически субекта.

Първата сигурна констатация за резултатите от изборите е, че партията на Андрей Бабиш отбеляза победа със значителна преднина пред политическия субект, класирал се на второ място.

На второ място – 23,3%, е дясноцентристката и проевропейска коалиция „Заедно“ на сегашния премиер Петър Фиала.

Третото място е за партньора на „Заедно“ в правителството – либералната партия „Кметове и независими“ – с 11,2%.

Успех на изборите бележи либералната и проевропейска „Партия на пиратите“, която до миналата година беше част от правителството – тя заема четвъртото място с 8,9% от гласовете, въпреки че проучвания предсказваха за нея по-слаб резултат.

Повод за радост има и дясното движение „Автомобилисти за себе си“, което за първи път влиза в парламента. То отбеляза по-добър резултат, отколкото някои социологически проучвания му предвещаваха.

„Автомобилистите“, които се обявяват против зелените политики на ЕС, спечелиха 6,8% от гласовете и уверено станаха шестият субект в новия парламент.

Като се вземе предвид, че „Заедно“, „Кметове и независими“ и Партията на пиратите категорично изключват коалиция и каквото и да било следизборно сътрудничество с АНО, като единствени потенциални донори на подкрепа или коалиционни партньори за Бабиш остават СПД и „Автомобилисти за себе си“.

АНО обаче се надява да успее да се договори за правителство на малцинството.

