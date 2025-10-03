Парламентарни избори в Чехия, които могат да обърнат политическия курс на страната.

Очаква се досега управлявалата проевропейска коалиция да бъде сменена от опозиционната крайна десница, ръководена от бившия премиер и милиардер - Андрей Бабиш.

Наричан „чешкият Доналд Тръмп“, Бабиш отхвърля редица от политиките на Евросъюза и НАТО, включително военната подкрепа за Украйна.

Програмата на Бабиш е определяна като популистка, близка до унгарския премиер Виктор Орбан.

Въпреки това, според социолозите той няма да спечели абсолютно мнозинство и ще се наложи да преговаря за коалиция.

