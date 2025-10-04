В Чехия предстоят ключови парламентарни избори, които могат да променят политическия баланс не само в страната, но и в региона.

Милиардерът Андрей Бабиш – лидер на популисткото движение АНО и често сравняван с президента на САЩ Доналд Тръмп (наричан „чешкият Тръмп“), се надява да се върне на власт като министър-председател.

Темата коментира в „Светът“ на bTV Ася Методиева, изследовател в Института по международни отношения в Прага.

Изборната надпревара се очертава като сблъсък между две големи политически сили - АНО на Андрей Бабиш, което води в социологическите проучвания и дясноцентристката коалиция „Заедно“ на Петър Фиала, която управлява в момента, напомни Методиева.

По думите ѝ решаваща роля ще имат по-малките партии – както популистки и крайно десни. Те могат да наклонят везните и да определят възможните коалиции след вота.

Според изследователя в Института по международни отношения в Прага, за да състави кабинет, Бабиш ще трябва да търси съюзници сред политическите крайности. А това би имало висока цена както за него, така и за демократичната среда в Чехия. Някои от потенциалните партньори открито настояват за излизане от Европейския съюз и НАТО.

„Не е ясно докъде ще стигнат компромисите, за да се формира правителство. Бабиш сам по себе си не подкрепя подобни идеи, но съюзите с крайно настроени партии могат да поставят Чехия в сложна позиция“, коментира Ася Методиева.

В случай че Чехия поеме курс към коалиция с крайно десни формации, страната може да се приближи политически до Словакия и Унгария, където властта оказва сериозен натиск върху медии и гражданско общество. Това буди тревога сред младите либерали в Прага и други големи градове, коментира още Методиева.

Тя допълни, че изходът от изборите ще бъде решаващ не само за бъдещето на чешката демокрация, но и за ролята на страната в Европейския съюз и НАТО.

