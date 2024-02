Адвокатът Василий Дубков, който е представлявал покойния руски опозиционер Алексей Навални, е арестуван, съобщи Ройтерс.

Дубков е придружавал и майката на Навални в колонията в Сибир миналата седмица, когато тя се обърна към властите с призив към властите да й предадат тялото на сина ѝ.

Информацията за задържането на адвоката е публикувана във вестник „Новая газета Европа“ и руската независима медия „СОТА“, съобщава БТА.

Междувременно стана ясно, че Погребални агенции отказват да организират прощалната церемония за Навални.

Говорителката на критика на Кремъл Кира Ярмиш заяви, че екипът е получил отказ от повечето частни и държавни погребални агенции, търговски обекти и погребални зали.

