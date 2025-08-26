dalivali.bg
„Абсолютен ужас“: Стриймърът, починал по време на живо предаване, бил малтретиран и лишаван от сън

Смъртта му шокира света и повдигна въпроси дали платформата е излъчвала съзнателно „видеоклипове с умишлени нападения срещу личната неприкосновеност“

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:29 ч. 26.08.2025 г.

Френските прокурори започнаха разследване срещу австралийската видео платформа Kick във връзка със смъртта на създател на съдържание по време на живо предаване, съобщи Би Би Си.

Рафаел Гравен, известен още като Жан Порманов, беше намерен мъртъв на 18 август в жилище близо до Ница. Той беше известен с видеоклипове, в които издържаше на явно насилие и унижения.

Според видеоклипове, разпространявани онлайн, той е бил удрян, пръскан с пейнтболни оръжия и подлаган на предизвикателства, водещи до изтощение.

Парижкият прокурор заяви, че разследването ще проучи дали Kick съзнателно е излъчвала „видеоклипове с умишлени нападения срещу личната неприкосновеност“.

Представител на платформата заяви по-рано, че компанията „спешно разглежда“ обстоятелствата около смъртта на Рафаел Гравен.

Разследват смъртта на 46-годишен мъж, починал по време на живо излъчване

Местните медии съобщиха, че 46-годишният мъж е бил подложен на насилие и лишаване от сън по време на стриймовете и е починал в съня си по време на предаване на живо.

В лични съобщения, публикувани по-късно от семейството му, той казал на майка си, че се чувства сякаш е „държан като заложник“ и признал, че му е „писнало“ от стриймовете, предава Times of India.

В публикация в X френският министър по цифровите въпроси Клара Шапаз описа смъртта му като „абсолютен ужас“ и заяви, че той е бил унижаван и малтретиран в платформата в продължение на месеци.

Аутопсията, извършена по-късно през седмицата, разкри, че смъртта на мъжа не е резултат от травма или действия на трета страна.

Съдебните лекари не са открили „вътрешни или външни травматични наранявания“ или изгаряния – само няколко синини и зараснали рани, каза прокурорът  Дамиен Мартинели. „Вероятните причини за смъртта изглежда са медицински и/или токсикологични“, добави той.

По думите му са разпоредени допълнителни изследвания и Гревен може да е имал сърдечен проблем, освен че е получавал лечение за проблем с щитовидната жлеза.

Разследването на прокуратурата ще се опита да установи дали Kick е спазила Закона за цифровите услуги на Европейския съюз и задължението на платформите да уведомяват властите, ако е застрашен животът или безопасността на хора.

Убитото след училище 11-годишно момиче - намушкано многократно заради компютърна игра

В отделно съобщение Клара Шапаз заяви, че правителството ще съди платформата за „небрежност“ поради неспособността ѝ да блокира „опасно съдържание“, според AFP.

Снимка: Instagram/jeanpormanove

Местната полиция е иззела видеозаписи и е разпитала редица хора, които според тях са присъствали по време на смъртта му.

Те също така разкриха, че Гревен е бил разпитван по-рано от детективи и „категорично отрекъл“ да е бил жертва на насилие, като е заявил, че действията, в които е бил замесен, са били инсценирани, за да „създадат шум“ и да се спечелят пари.

На живо на всяка „цена“: Стрийминг с насилие, унижение и дори смърт… за пари

Kick е платформа, подобна на Twitch, на която потребителите могат да излъчват съдържание и да взаимодействат с други потребители в реално време.

„Ние сме дълбоко натъжени от загубата на Жан Порманов и изказваме съболезнования на неговото семейство, приятели и общност“, заяви Kick в първоначалното си изявление.

Правилата на платформата са „създадени, за да защитят създателите“ и Kick „се ангажира да спазва тези стандарти в цялата платформа“, добави говорителят й.

Тагове:
