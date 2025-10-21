Преди 45 години Марк Дейвид Чапман убива певеца Джон Ленън от „Бийтълс“. Но защо? Той говори за това на изслушване за условното му освобождаване в Ню Йорк.

Мъжът, който сега е на 70 години, отнема живота на музиканта през 1980 г. , воден от желанието си „да бъде някой“.

„Ню Йорк Поуст“ публикува откъси от официалния протокол от изслушването.

„Престъплението ми беше напълно егоистично. И беше изцяло свързано с неговата популярност“, посочва Чапман.

Въпреки многократните му извинения и изрази на съжаление, комисията по условно освобождаване не повярва на разкаянието на затворника и отхвърли искането му за освобождаване за 14-и път.

Чапман застрелва Джон Ленън на 8 декември 1980 г. пред жилищната сграда „Дакота“ в Ню Йорк, където музикантът живее със съпругата си Йоко Оно.

Часове по-рано Ленън е дал автограф на Чапман. Тази сцена е документирана със снимка - последната снимка на Ленън преди смъртта му.

На изслушването на 27 август Чапман споделя пред комисията, че е долетял от Хавай до Ню Йорк месеци по-рано, за да убие Ленън.

Чапман се е идентифицирал с героя Холдън Колфийлд от „Спасителят в ръжта“ и е вярвал, че Ленън е „мошеник“.

Чапман - тогава на 25 години, се е укривал около сградата през октомври, чакайки Ленън, но той така и не се е появил.

Два месеца по-късно Чапман отново се е върнал, „след като импулсът му се е появил пак“.

Когато Ленън е слязъл от лимузина със съпругата си Йоко Оно, Чапман е стрелял.

В момента убиецът на музиканта излежава присъда от 20 години до доживотен затвор в поправителното заведение „Грийн Хейвън“.

Според комисията той не е изпитвал „искрено разкаяние или истинско състрадание“.

Снимка: Getty Images

Според публикации Чапман прекарва времето си в изучаване на Библията вечер, игра на волейбол с други затворници и среща със съпругата си Глория, с която са женени от 46 години.

Чапман може да кандидатства отново за условно освобождаване най-рано през 2027 г.

„Абсолютно нямам никакъв интерес да ставам известен. Сложете ме под килима някъде. Не искам да бъда известен повече“, коментира той.

