През последните месеци има 447 сигнала за самолети в Германия, които са били обект на атаки чрез заглушаване на GPS сигнали.

От януари до август германската служба за контрол на въздушното движение (DFS) е регистрирала 447 сигнала от екипажи на самолети, които са се сблъскали с неизправност или манипулация на сателитната си навигация по време на полет, съобщава издание Welt am Sonntag.

Две години по-рано са регистрирани само 25 такива инцидента.

Според Федералното министерство на транспорта е наблюдавано значително увеличение на смущенията в GPS сигнала - особено в Балтийския регион и над балтийските държави.

Според доклада сателитните сигнали се заглушават от мощни наземни предаватели или се изпращат подвеждащи фалшиви сигнали.

Тази манипулация на сигнала се смята за значително по-опасна, защото може да заблуди екипажите на самолетите относно действителното им местоположение.

Снимка: iStock

Германската авиационна асоциация (BDL) определя тези атаки като „заплаха за безопасната експлоатация на гражданските самолети“ и призова за по-добра защита на гражданската авиация с оглед на нарастващата заплаха.

„Последните инциденти - като този в Дания, ясно показват как минималните усилия могат да причинят възможно най-големи щети на критична инфраструктура“, коментира генералният мениджър на BDL Йоахим Ланг.

„Германия се нуждае от междуведомствен ситуационен център за непрекъснат обмен между органите за сигурност, разузнавателните служби и частния сектор“, посочва още той.

Снимка: iStock

Наскоро имаше няколко прелитания на дронове над летища в Дания, което блокира полетите.

В началото на септември световните медии съобщиха за инцидент със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България - обвиненията бяха за руска атака, която е блокирала GPS навигационните системи на българското летище и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти.

Дни по-късно вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви, че не е имало заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен.

По думите му записите на КРС не показват срив на GPS сигнала на самолета, с който пристигна в България председателят на ЕК.

Вицепремиерът е категоричен също, че никой от българското правителство не е подавал информация на Европейската комисия (ЕК) за подобен проблем.

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/grozdan-karadzhov-ne-e-imalo-zaglushavane-na-gps-signala-na-samoleta-na-ursula-fon-der-lajen.html

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK