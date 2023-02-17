Още няколко спасени човешки живота в Турция и то 12 дни след опустошителните трусове. Кадри с оцелелите са публикувани в социалните мрежи.

17-годишно момиче беше извадено изпод руините в Кахраманмараш тази нощ.

От същото място беше спасена и 42-годишна жена, прекарала 258 часа под отломките. Минути по-рано екипите сложили край на издирването, но като по чудо чули гласа ѝ.

А няколко часа по-късно и в Хатай извадиха оцелял младеж, който разцелува ръцете на спасителите си, докато говореше с брат си по телефона.