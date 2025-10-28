В сезона на есенните вируси специалистите отчитат ръст на респираторните заболявания.

В момента най-често лекарите установяват случаи на новия щам на COVID. Ваксини срещу вируса се поставят целогодишно, има налични и са безплатни.

„Един от трима пациенти е със симптоматика на COVID. В моята практика все още нямам регистрирани случаи на грип. 90% от преминалите между 150-200 човека за целия работен ден са с респираторна симптоматика. естествено при първи симптоми да се потърси лекарска помощ, а да не се провежда самолечение“, казва общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

Пикът на грипа пък се очаква около Коледните празници.

Специалистите съветват – за да се предпазим и да предотвратим грипна епидемия да поставим противогрипна ваксина, докато все още са налични.

Как да различим настинката от грипа и COVID (инструкции на МЗ):

Признаците на настинка са главно нарушено дишане през носа, кашлица и дращене в гърлото. В редки случаи може да се появяват лека температура, главоболие и отпадналост. Обикновено не настъпват усложнения и оплакванията отшумяват за няколко дни.

За разлика от настинката сезонният грип се характеризира с внезапна поява на висока температура, кашлица и болки в гърлото, придружени с главоболие и/или болки в мускулите и ставите. Усещането е за тежко боледуване. Други признаци на заболяването могат да включват обща слабост, втрисане, изпотяване, загуба на апетит, хрема и гадене. Най-честото усложнение при сезонния грип е пневмонията, а при децата може да бъде развита и инфекция на средното ухо. В редки случаи може да се стигне и до усложнения като възпаление на мозъка и на сърдечния мускул. Оплакванията, свързани със симптомите на сезонния грип, продължават повече от седмица.

При COVID-19 често срещани симптоми са кашлица и повишена температура. Възможно е да се появят болки в гърлото, главоболие и болки в крайниците, както и обща слабост, а с течение на времето и задух. Възможни са и други признаци на заболяване като гадене, конюнктивит, подуване на лимфните възли и сънливост, нарушения на обонянието или вкуса.

Инфекцията може да протече безсимптомно, но също така може да засегне дихателната и други системи в човешкото тяло. Възможни са различни усложнения и тежки възпалителни реакции. Особено уязвими за тежко протичане и усложнения при заразяване с грипен вирус или с коронавируса са възрастните хора и лицата с хронични заболявания.

Най-сигурният начин да разберем от какво боледуваме е да се тестваме.

