В сезона на грипа: По-важно е как да се предпазим, отколкото самото лечение

Специалистите предупреждават, че грипният сезон настъпва по-рано и се развива по-интензивно

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:43 ч. 26.10.2025 г.

С настъпването на есента организмът започва трудния си преход от топлите към по-студените дни. Това е време, в което имунната система се адаптира, а вирусите намират благоприятна среда за разпространение.

Вече се забелязва покачване на случаите на остри респираторни заболявания, а специалистите предупреждават, че грипният сезон настъпва по-рано и се развива по-интензивно.

Настинка, грип или COVID-19: Как да разпознаем заболяването?

Според данни на Националната система за надзор на грипа и острите респираторни заболявания, само за първите седмици на октомври 2025 г. заболяемостта в страната се е повишила от 33,04 на 10 000 души в края на септември до 58,26 на 10 000 към средата на октомври.

Превенцията е далеч по-важна от лечението, каза пред БГНЕС д-р Зорница Ванева, общопрактикуващ лекар от Варна.

Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)

„В сезона на вирусите наистина е по-важно как да се предпазим, отколкото самото лечение. Много по-важна е превенцията“, казва тя.

Д-р Ванева обясни, че есенният преход е особено рисков, защото организмът все още не е привикнал към температурните промени.

„Този сезон е рисков, тъй като преминаваме от топлото време към по-студено. На организма му е нужна адаптация и в този период на адаптацията несъвършените системи водят до разболяване“, обясни лекарката.

В очакване противогрипните ваксини: Този сезон ще си слагаме 3-валентни, а не 4-валентни

Допълнителен фактор е началото на учебната година.

„Децата тръгват на училище, там са в затворени пространства. Много голям брой ученици контактуват дълго време на едно и също място, което е също предпоставка за развитие на вирусни заболявания“, предупреди д-р Ванева.

Тя сподели, че ваксинацията е най-сигурният начин за защита. Освен ваксинацията, има и други средства за подсилване на имунитета, особено при деца и хора, които търсят по-щадящи подходи.

Здравното министерство обмисля безплатна грипна ваксина и за децата

„Другите алтернативни методи са хомеопатията, природните продукти, които много често се ползват при деца. Майките предпочитат тези неща пред ваксините“, каза д-р Ванева.

Сред тях са билкови препарати, коластра, бета-глюкани, които всички имат намеса в имунния отговор на организма. Тоест увеличават клетките, които се борят с вирусните и бактериалните такива. Другото са хранителните добавки.

По думите на общопрактикуващият лекар продуктите, които съдържат алое, също са много добри за имуномодулация.

