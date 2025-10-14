Грипният сезон започна по-рано тази година. А първият доказан случай у нас е регистриран още на 10 октомври. Това заявиха от Националния център по заразни и паразитни болести.

Първият случай от този петък е на 3-годишно дете, което вече е изписано и се възстановява. Според проф. Ива Христова противогрипни ваксини вече има при личните лекари и по аптеките.

Сред първите симптоми обаче са висока температура, отпадналост, кашлица, болки в гърлото, в мускулите и в ставите.

За сравнение през изминалата година първият доказан случай на грип е от 25-ти октомври, малко по-късно. Паралелно с грипа у нас върлува и COVID-19.

"Грипът хваща много бързо. Човек до обяд е добре, до ранния следобед вече е на легло - с висока температура и отпадналост. На по-късен етап се появат хрема и кашлица", казва проф. Ива Христова.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK