Министерството на здравеопазването обмисля безплатна грипна ваксина и за децата.

Всяка есен всички е семейството на Стефани Панагонова си поставят ваксина срещу грип. Тази година решава да ваксинира и дъщеря си.

„Имаме малко бебе и ни е много важно да се пазим здрави вкъщи. Тя беше на 7 месеца, когато се разболя на грип и лежа в болница. Много е страшно да лежиш с малки деца в болница, да ги гледаш как се мъчат от болести, които можеш да предотвратиш“, казва Стефани.

В София вече има случаи на болни от грип, затова педиатърът д-р Атанасов съветва - който желае да се имунизира, да не отлага.

Малките деца са в риск от тежко протичане на инфекцията - затова и д-р Атанасов смята, че и всички над 6 месеца трябва да имат право на безплатна ваксина.

Тази стъпка обаче ще е възможна след 2026 година, когато изтича сега действащата програма за безплатна имунизация на рисковите групи, обясняват от здравното министерство.

В момента право на имунизация без заплащане имат само възрастните над 65 години.

И тази година интересът към ваксината е голям и лекари се опасяват, че те отново може да се окажат недостатъчни.

От министерството казват, че всяка година работят за увеличаване на доставените количества.

