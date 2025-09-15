Учители от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив посрещат новата учебна година по необичаен начин – с видеоклип, който бързо набра популярност в социалните мрежи.

Идеята е на директора Людмила Ганчева.

Снимка: bTV

„В края на лятото училището беше празно и осъзнахме колко много ни липсват учениците. Решихме да ги поканим обратно с усмивка“, разказа тя.

В клипа преподавателите показват своите хобита – учител по литература пее народна песен, по история кани децата с любимите си книги, а учителят по физическо възпитание демонстрира баланс в кану. Учителката по английски подчертава креативността, а преподавателят по техника спринтира на стадион, напомняйки за страстта си към леката атлетика.

„Посланието е ясно – и ние сме хора, имаме различни интереси и искаме учениците да се заразят от нашия ентусиазъм“, казват педагозите.

Коментарите в социалните мрежи не закъсняха: „Ех, с такива учители как да не искаш да се върнеш в училище!“

