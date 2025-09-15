Казваме си „добро утро“ на 15-и септември – денят, в който много деца прекрачват прага на училището за първи път. Сред тях са близначките Деа и Кая, за които днес е първия учебен ден.
Екип на bTV се намира в дома на двете очарователни първокласнички. Те се събудиха само преди минути и вече нямат да търпение да дойде време за тържеството.
Казват ни, че са прекарали летните месеци основно в игри. А днес вече са готови за училище.
„Оправихме си несесерите. Приготвихме си раниците“, казват ни двете близначки.
Деа споделя, че малко преди срещата ни вече е чела срички. Кая пък вече умее да чете и лятото е прочела „Лошите момчета“.
„Най-много се вълнувам да си видим учителите, пък и може да се запознаем с приятели“, каза Кая.
Мартин и Неда са родителите на двете момичета. Разказват ни за подготовката за 15-и септември, започнала преди няколко седмици.
Неда, освен майка, е и част от екипа на 112-о училище, където двете ѝ момичета ще учат.
„Лятото искаха да се научат да четат, но наблягахме на повече игри и свободно време“, казва ни тя.
Обратно в детската стая на Деа и Кая, те вече са стегнали раниците си и са готови за днешния ден.
Премерваме ги на кантара – всяка от раниците тежи близо 3 килограма. Децата обаче изглежда не се затрудняват с вдигането им.
А в раниците си ни показват тетрадки, цветни моливи, флумастери, ножици и линийки.
Родителите ни казват, че тази година цените на училищните пособия, са им се сторили завишени.
