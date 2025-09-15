Вълнуващ ден за над 55 000 първокласници. Днес те за първи път прекрачват училищния праг.

Общият брой на учениците от 1. до 12. клас, за които днес започва учебната година, е над 716 000.

Над 2300 училища в страната отварят врати, за да посрещнат учениците си.

Първокласниците тази година са с около 1000 по-малко в сравнение с миналата година.

В детските градини и в училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училища са около 74 000, а в детски градини - около 20 000.

Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента.

