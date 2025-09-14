Часове до първия звънец. Заедно с децата, в училище влизат и много промени.

Ето и основните от тях:

- Изпитите за 7-ми и 10-ти клас ще изглеждат по нов начин.

- Седмокласниците ще отговарят на 24 въпроса - по математика, биология, химия, физика и география.

- При десетокласниците задачите ще бъдат 18 - 12 по математика и 6 интегрирани.

През ноември се очаква депутатите да приемат промените в закона, с които да влезе тотална забрана за телефони в училище и нови санкции за лоша дисциплина.

Новият предмет "Добродетели и религии" ще бъде въведен най-рано през следващата учебна година.

Всяко училище ще трябва само да създаде организация как да бъдат събирани телефоните на учениците, ако пълната им забрана бъде приета.

"Ще спестим на учителите да ги приканват, да ги да ги събират всеки час. Ако ученик не предаде телефона си, ще бъде санкциониран", каза в предаването "120 минути" министърът на образованието Красимир Вълчев.

В момента имаме само една лека санкция - забележка.

Образователният министър увери, че промените в Националното външно оценяване за 7 и 10 клас няма да доведат до допълнителни частни уроци по математика и природни науки.

"Няма да бъде изпит по природни науки, това искам да кажа на родителите. Искаме от учениците да са разбрали основните неща - какво е мощност, ват, киловат, топлина.", каза още министърът.

По отношение на новия предмет "Добродетели и религии" - ако бъде приет, то първо ще бъдат обучени началните учители.

Ако се приеме училищата ще създадат организация с вътрешните си правила. Ние и в момента имаме такава забрана, училищата сами решават как. Ще спестим на учителите да ги приканват, да ги молят.

"Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия, ще има избор. Почти в целия ЕС изучават религия.

Трябва да направим тази крачка. Няма система, която да ни възпитава в ценности. Ще започнем с началните учители. Ще започнем с 3000 учители", каза още Вълчев.

