Пореден случай на агресия между деца - този път в Бургас. Наложи се евакуация на възпитаниците на СУ „Иван Вазов“ в морския град, след като в коридора на училището бил използван лютив спрей от дванадесетокласничка.

Две ученички се спречкват в едно от междучасията. Едното момиче изважда лютив спрей и пръска другото.

Дежурната учителка се намесва и се опитва да ги разтърве, но 18-годишното момиче успява да напръска и нея, както и деца, които са в близост.

Всички пострадали са прегледани от лекар, няма настанени в болница.

„Учителката е получила зачервяване на окото и е оказана медицинска помощ. Едно дете, което искало да помогне, също е било обгазено. Бяха предприети незабавни мерки, извикана е линейка, оказана е медицинска помощ и на колежката, и на детето“, каза директорът на училището Виктор Григоров.

Още се изяснява причината за спречкването между двете ученички.

На педагогически съвет са обсъдени действията, които училището трябва да предприеме и евентуални наказания според степента на постъпката на ученичките.

„Санкции ще има във връзка с установяване на степента на виновност“, каза Григоров.

Ще има и допълнителни мерки за сигурност в училището. Една от идеите е система с чипиране, за да се подобри контрола на влизането на външни лица.

