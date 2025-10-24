Прокуратурата иска най-тежката мярка „задържане под стража“ за водача на лека кола, предизвикал инцидента, при който загина 23-годишнит Мартин.

Софийският окръжен съд ще решава дали да остави в ареста обвиняемия шофьор. По информация на окръжния прокурор на София Наталия Николова, на водача на лек автомобил „Мерцедес“ е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на пътнотранспортно произшествие, довело до смърт.

Според прокуратурата, шофьорът е управлявал с висока скорост, която предстои да бъде уточнена след съдебно автотехническа експертиза.

„Очевидно от деформациите по автомобила скоростта е била значителна, но не бих могла да се ангажирам с точни числа преди експертизата“, обясни Николова.

Тя отхвърли тиражираната в социалните мрежи версия, че колата се е движила със 260 км/ч, като уточни, че скоростта не може да бъде установена от дигиталното табло, тъй като при сблъсъка електрониката е изгаснала.

В кръвта на шофьора е установено 1,02 промила алкохол, което според съдебната практика се приема за пияно състояние.

Катастрофата е станала в нощта срещу събота, когато няколко младежи са тръгнали с два автомобила от село Челопеч към Пирдоп, където възнамерявали да отидат на дискотека.

„Към момента няма доказателства за умишлена гонка или състезание между колите. Данните показват само едно изпреварване“, уточни прокурор Николова.

Сред местните жители се появиха подозрения, че трети автомобил е участвал в инцидента и че неговият водач е „покровителстван“.

„Нямаме данни този автомобил да е участвал в катастрофата. Той се е движил след колата на виновния водач и не е част от произшествието“, коментира прокурор Николова.

Всички присъствали на мястото са били разпитани още в събота и неделя, включително и пътниците от двата автомобила, пътували заедно.

Според разследващите, автомобилът на загиналия е паднал от пътното платно и се е озовал в тъмната част край шосето.

„Колата е била силно деформирана и трудно забележима. Хора от близките автомобили са се притекли на помощ веднага щом са видели пушек“, заяви прокурор Николова.

Разследването включва съдебно-медицинска, видеотехническа и автотехническа експертиза, която ще определи механизма на катастрофата и точната скорост на движение.

Очаква се прокуратурата да внесе в съда искане за постоянен арест на обвиняемия още днес.

