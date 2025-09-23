Тежка водна криза в село Ресен: Местните имат вода само за един час на ден

Великотърновското село Ресен, в което живеят над 2000 души е на тежък воден режим. Заради недостатъчен дебит на водоизточниците, жителите на селото имат вода едва по няколко часа на ден.

По думите им те имат ограничения във водоснабдяването от 10 години, но последните месеци режимът е станал драстичен. Кметът на населеното място Радослава Иванова обясни, че водопроводът в селото е дълъг 25 км, от които са подменени 2 км при аварийни ремонти.

„Ресен се захранва от ниски подпочвени води, каптирани. Един каптаж имаме, но в това сушаво време е недостатъчен и почти пресъхва. В последните 3-4 години водният режим е целогодишен, особено през летния сезон. Последните 6 месеца имаме вода по един час на ден“, допълни тя.

Местните споделиха, че се справят много трудно. За училището и детската градина е изключително предизвикателство да се справят с режима. Директорката на учебните заведения посочи, че пълнят вода в съдове и кофи, но това противоречи на хигиенните стандарти за отглеждане на малки деца.

Работното време на служителите е променено, за да хващат часа, в който има вода. Част от жителите на Ресен са взели проблема в свои ръце, изграждайки собствени водоизточници – кладенци и хидрофорни мрежи.

Разказват, че пералня не могат да пуснат заради краткото време, в което има вода. Често са изправени пред избора дали да се изкъпят или да сготвят. Те са категорични, че ако не се потърси спешно решение, селото ще се обезлюди

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase