dalivali.bg
София
сега Слънчево 14°
08 Слънчево 14°
09 Слънчево 16°
10 Слънчево 18°
11 Слънчево 21°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Тежка водна криза в село Ресен: Местните имат вода само за един час на ден

Местните се опасяват, че великотърновското село ще се обезлюди, ако не се вземат спешни мерки

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:27 ч. 23.09.2025 г.

Великотърновското село Ресен, в което живеят над 2000 души е на тежък воден режим. Заради недостатъчен дебит на водоизточниците, жителите на селото имат вода едва по няколко часа на ден.

По думите им те имат ограничения във водоснабдяването от 10 години, но последните месеци режимът е станал драстичен. Кметът на населеното място Радослава Иванова обясни, че водопроводът в селото е дълъг 25 км, от които са подменени 2 км при аварийни ремонти.

„Ресен се захранва от ниски подпочвени води, каптирани. Един каптаж имаме, но в това сушаво време е недостатъчен и почти пресъхва. В последните 3-4 години водният режим е целогодишен, особено през летния сезон. Последните 6 месеца имаме вода по един час на ден“, допълни тя.

Манол Генов за водната криза: Секторът беше зарязан, проблемът не се решава от днес за утре

Местните споделиха, че се справят много трудно. За училището и детската градина е изключително предизвикателство да се справят с режима. Директорката на учебните заведения посочи, че пълнят вода в съдове и кофи, но това противоречи на хигиенните стандарти за отглеждане на малки деца.

Работното време на служителите е променено, за да хващат часа, в който има вода. Част от жителите на Ресен са взели проблема в свои ръце, изграждайки собствени водоизточници – кладенци и хидрофорни мрежи.

„Българският ВиК холдинг“: Няма да се стигне до по-тежък воден режим в Ловеч

Разказват, че пералня не могат да пуснат заради краткото време, в което има вода. Често са изправени пред избора дали да се изкъпят или да сготвят. Те са категорични, че ако не се потърси спешно решение, селото ще се обезлюди

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство

Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство
„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“
Молитва, сълзи и ръкостискане между Доналд Тръмп и Илон Мъск в памет на Чарли Кърк (ВИДЕО)

Молитва, сълзи и ръкостискане между Доналд Тръмп и Илон Мъск в памет на Чарли Кърк (ВИДЕО)
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Отбелязваме 117 години от обявяването на независимостта на България
Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген

Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген
Тази сутрин
Снимка: Тежка водна криза в село Ресен: Местните имат вода само за един час на ден
Тежка водна криза в село Ресен: Местните имат вода само за един час на ден
Снимка: Историк: От 1908 година ние сме държава, смятана за Япония на Балканите (ВИДЕО)
Историк: От 1908 година ние сме държава, смятана за Япония на Балканите (ВИДЕО)
Снимка: „Звук и светлина“: 2400 прожектора и 140 светкавици озаряват Царевец в зрелищен спектакъл
„Звук и светлина“: 2400 прожектора и 140 светкавици озаряват Царевец в зрелищен спектакъл
Лице в лице
Снимка: "Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
"Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
Снимка: Реформи в образованието
Реформи в образованието
Снимка: Правосъдие и справедливост
Правосъдие и справедливост
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий